Szczesny scherza: "Alisson e Buffon mie riserve, sono io il più grande"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Probabilmente sono io il miglior portiere del mondo e della storia del calcio". A rilasciare questa dichiarazione, ai microfoni di Przeglad Sportowy, è il numero uno della Juventus e della Nazionale polacca, Wojciech Szczęsny. Una frase ovviamente scherzosa, e il motivo lo spiega lo stesso giocatore: "Quando giocavo nella Roma, la mia riserva era Alisson, che oggi è il miglior portiere del mondo. Ora, alla Juve, il mio sostituto è uno dei più grandi giocatori della storia, Gianluigi Buffon. Questo vuol dire che probabilmente sono il migliore al mondo e nella storia".

Sul rapporto con Buffon - "Seriamente, un anno in più di lavoro con Gigi è un'esperienza preziosa e sono contento che sia tornato. È stata una buona operazione per la Juventus e per me. Avere la possibilità di allenarsi con lui, poterci parlare e condividere sensazioni, non ha prezzo. Dovrei essere molto stupido per non approfittarne. Alla Juve sono felice: quando sono arrivato due anni fa, sapevo che sarei stato la riserva per un anno. Abbiamo un rapporto eccezionale".