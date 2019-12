© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piove sul bagnato della Juventus di Sarri, ma ci pensa un monumentale Wojciech Szczesny. Dopo l'uno-due (rosso a Cuadrado e 2-1 di Milinkovic), la Lazio va a un soffio dal piazzare anche il terzo colpo, che avrebbe avuto il sapore del KO per i bianconeri. Filtrante di Immobile per Correa, che salta secco Szczesny. Il polacco stende il Tucu, Fabbri non ha esitazioni e comanda il penalty. Dal dischetto si presenta lo stesso Ciro Immobile, ipnotizzato dal polacco, grandioso poi anche sul tentativo di tap-in del capocannoniere del campionato e infine padrone del pallone. Immobile sbaglia il rigore, Szczesny tiene in gara la Juventus.