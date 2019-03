© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wojciech Szczesny si confida attraverso il canale Youtube 'Foot Truck'. L'ex portiere della Roma, ora alla Juventus, ha parlato dei suoi ex compagni a Trigoria. Si parte da Francesco Totti: "E' una grande figura, sia per la reputazione che per le qualità. L’innamoramento dei tifosi nei suoi confronti forse non faceva bene alla società e alla squadra. Però da un certo punto di vista era comprensibile che quando le cose andavano male lui si riscaldava o entrava in campo e lo stadio si svegliava e cominciava una nuova partita", le parole dell'estremo difensore che ha poi parlato anche di Daniele De Rossi: "Per me è stato sempre il vero capitano della squadra, dello spogliatoio. Totti era una leggenda del club ed era una figura forte, probabilmente lo era anche più della squadra. Da un certo punto di vista c’era Totti e c’era la Roma. Daniele invece è stato veramente l’anima dello spogliatoio, con un carattere eccezionale ed è veramente un grande calciatore".