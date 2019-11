Szczesny: "Troppi gol subiti. Serve eliminare quei 2 rischi a partita"

© foto di Federico Gaetano

Prima in classifica, ma col quinto attacco del campionato: è una delle tante fotografie della Juventus di inizio stagione. Intervistato da , il portiere bianconero si è detto non preoccupato dalle difficoltà dei compagni:

Dopo la vittoria all'ultimo sul Genoa, una sfida speciale per la Juventus, che sabato sera sfiderà il Torino nel Derby della Mole. Il portiere bianconero Wojciech Szczesny ne ha parlato nell'intervista a DAZN: "Noi cerchiamo di essere sempre allo stesso livello, poi è normale che giocare le partite più importanti le motivazioni siano diverse. Però dobbiamo cercare di essere al massimo in ogni partita".

Come ti comporti per guidare la difesa?

"Più la palla è lontana più parlo coi miei difensori. Devi guardare bene le marcature preventive, bisogna essere concentrati su tutti. Quando ero giovane lo facevo con più difficoltà; ora ho un po' di esperienza in più e non è così difficile".

Chiellini ha detto che la vera Juve si vedrà a gennaio. Quanto potete migliorare ancora?

"Possiamo essere più ordinati, non siamo ancora molto solidi come squadra. In ogni partita concediamo 2-3 palle gol contro: alla Juve non va bene. E poi ci serve più cattiveria davanti alla porta: creiamo tanto, ma facciamo sempre 1-2 gol, che possono non bastare. Bisogna migliorare su tutti gli aspetti del gioco, ma ci sta che con un nuovo allenatore e un nuovo modulo ci voglia un po' di tempo per capire e adattarsi".

I gol realizzati, in effetti, non sono tanti: quinto attacco del campionato.

"Sono sicuro che, con la qualità dei giocatori che abbiamo davanti, arriveranno partite in cui facciamo 4-5 gol. Adesso ce ne bastano 2, ne facciamo comunque uno di più dell'avversario. Però sono sicuro che segneremo molto di più".

Gli attaccanti fanno fatica anche con te in allenamento?

"Ci sta. Contro Szczesny e Buffon è difficile fare gol. Sono giocatori di livello mondiale. Fanno tanti gol in allenamento e sono sicuro che li faranno anche in partita".

Come mai fate un po' di fatica a livello difensivo?

"Non è che facciamo fatica. Abbiamo tanto controllo delle partite, e sono sempre uno o due episodi che fanno la differenza. Bisogna togliere questi due. Non facciamo fatica, ma è vero che prendiamo qualche gol di troppo e bisogna migliorare".

È tornato Buffon. Com'è il vostro rapporto?

"Non è cambiato tanto rispetto a due anni fa, quando il titolare era lui. È un grande uomo e un grande portiere: è tornato e mi sembra ancora un grandissimo portiere. Sta bene e farà la differenza per la Juventus".

Il tuo highlight in bianconero è quell'uno contro uno con Schick?

"Magari per la partita sì, era la prima contro la mia ex squadra e ho fatto una parata importante nei minuti finali. Ma credo ci siano state tante parate altrettanto difficili".

Una che ti piace molto?

"Quella su Allan quest'anno, contro il Napoli. Un giorno o due giorni dopo le partite riguardo sempre tutti i contatti che ho avuto con il pallone e cerco sempre di trovare qualcosa che non è andata bene per migliorare".

Dopo grandi parate la reazione del portiere è spesso furiosa: in quei casi ve la prendete davvero con i difensori o è solo adrenalina?

"Non so, io cerco di non farlo: è un atteggiamento che non mi piace e cerco di dare tranquillità alla squadra. Credo che fare così dipenda dal fatto che la grande parata arrivi sempre dopo un errore o un atteggiamento sbagliato, e quindi il portiere cerchi di dare energia. Però a me non piace e cerco di non farlo. Non sto criticando chi lo fa, ma io sono un po' diverso".

In settimana come ti prepari alla partita?

"Faccio meditazione da 2-3 anni, anzi da quando ero a Roma, da 3-4 anni. Io lavoro sul campo e cerco di pensare allo stesso modo sia in allenamento che in partita, per stimolarmi a fare tutto come se fossi in gara. Poi quando arrivi alla partita hai le giuste abitudini così".

Cristiano Ronaldo vestito da joker. Vi ha sorpresi?

"L'ha fatto l'anno scorso, mi pare un po' diverso, quindi comunque me lo aspettavo da lui".