Szoboszlai apre al Milan: "Se sarò rossonero, significa che era destino"

Il suo nome era stato accostato al Milan già da qualche giorno, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale dell'interessamento dei rossoneri per Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo. A darla è stato proprio lo stesso giocatore che in un'intervista ha dichiarato: "In questo momento non posso dire nulla sull'interessamento del Milan. Se dovesse andare in porto, significa che era destino. La decisione finale spetta a me, però ho anche altre proposte. Farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera", evidenzia Tuttosport.