Szolobolai e Mohanad Ali: la Juve cerca talenti all'estero per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul pallino baby della Juventus: Dominik Szobolai, diciottenne ungherese del Salisburgo. Classe 2000, Fabio Paratici lo segue anche per l'estate, alla stregua di Mohanad Ali, attaccante iraqeno dell'Al-Shorta per il quale è stata rifiutata una proposta ufficiale in estate.