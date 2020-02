© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce di calcio". E' la risposta che Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha dato su twitter a un utente che gli chiedeva se fosse meglio giocare in una squadra più ricca ma avendo meno spazio in campo o viceversa.

Il calciatore spagnolo ha risposto sul noto social ad alcune domande che gli hanno posto gli utenti. "Pensi che il Milan possa raggiungere presto la vetta d'Europa?", gli hanno chiesto. Domanda a cui Theo ha risposto con un lapidario: "Indubbiamente". "Questa maglia - in riferimento a quella del Milan - richiede sempre massima serietà e determinazione", ha scritto a un altro follower. E poi: "Il Milan è un club enorme fin da quando sono nato. I suoi colori ti fanno innamorare".

Theo Hernandez nel botta e risposta s'è soffermato anche sul paragone con Paolo Maldini: "Nessuna pressione, bensì orgoglio e responsabilità. Paolo è lo specchio dove guardare, correre sulla sua stessa erba mi dà le motivazioni giuste per fare del mio meglio".