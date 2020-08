Taarabt sui mesi al Milan: "Volevo restare, l'ho presa malissimo quando sono dovuto partire"

vedi letture

Adel Taarabt, ospite di Sky, ha parlato della sua esperienza in rossonero e del compagno di nazionale Hakimi: "Al Milan mi sono divertito, ho conosciuto grandi calciatori e mi è dispiaciuto non poter continuare lì. Poi è cambiato l'allenatore e sono tornato in Inghilterra ma avevo in testa solo il Milan, è stato un anno molto difficile. Possibilità di tornare? Non c'è mai stata. Juric? Quando ci siamo capiti è andato tutto bene, mi fa piacere abbia fatto bene".

Hakimi: "E' un grande giocatore, non ho mai visto uno veloce come lui, dovrà crescere come difensore perché in Italia si difende tanto ma a livello di attacco è davvero uno dei migliori".