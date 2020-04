TABELLA CIES: l'Ajax è il club che fornisce più giocatori ai top-5 campionati europei

E' il settore giovanile dell'Ajax quello che, stando all'ultimo studio del CIES, fornisce più calciatori ai club che militano nelle prime cinque leghe europee. Lo studio dell'osservatorio calcistico conferma la bontà del settore giovanile del club di Amsterdam, con 22 calciatori che attualmente militano in Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 cresciuto tra le fila dei lancieri.

Nella classifica non vengono considerati quelli cresciuto nelle squadre degli stessi cinque top-campionati ma sono ammesse le squadre B. Al secondo posto c'è il Benfica, al terzo il Red Bull Salisburgo. Tra le squadre italiane che militano in Serie B, quelle che hanno prodotto più calciatori per i massimi campionati sono Crotone e Salernitana. In basso le prime posizioni.