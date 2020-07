Tacchinardi: "Troppo facile massacrare solo Sarri. I giocatori devono dare di più"

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Tuttojuve.com' per analizzare il momento della squadra bianconera. Due punti nelle ultime tre partite, la Juve resta saldamente al comando della Serie A ma continua a non convincere dal punto di vista del gioco: "Non so quante colpe dare a Sarri, la squadra gioca ottimamente per venti minuti e poi sparisce dal campo. Non bisogna massacrare solo lui, che altro può fare di più? Qui ci sono dei black-out importanti, penso che i giocatori debbano fare qualcosa in più", ha detto Tacchinardi che prosegue. "Oggi sparare sull'allenatore è la cosa più facile, lo dico da chi fa questo mestiere. Da quel che sento, a me sembra che ci sia stima e fiducia tra la dirigenza e Sarri ma i giocatori devono dare di più".