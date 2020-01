Tacopina: "De Rossi non può smettere senza aver giocato a Venezia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia punta ai rinforzi... e che rinforzi! In una lunga intervista a DAZN, il presidente del club lagunare Joe Tacopina ha infatti svelato di aver proposto a Daniele De Rossi di fare un passo indietro circa la scelta di appendere le scarpette al chiodo, e chiudere in Laguna la sua avventura: "Lo sento ancora e spesso. Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato a Venezia. Chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia?”. Difficile però che l'ormai ex centrocampista possa tornare sui suoi passi.