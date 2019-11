Tadic attacca Rocchi: "Noi derubati, ha distrutto tutto. Siamo furiosi"

© foto di Giacomo Iacobellis

Dusan Tadic è furibondo dopo il pareggio subito in rimonta contro il Chelsea. L'attaccante dell'Ajax ha parlato così dell'arbitraggio dell'italiano Rocchi, che ha lasciato l'Ajax in 9 permettendo ai londinesi di rientrare in partita: "Siamo stati i migliori in campo e siamo delusi, perché dovremmo parlare dell’Ajax e del nostro bel gioco, ma non possiamo farlo perché è arrivato un tizio che ci ha rubato tutto. C'era un fallo su Blind che ha preso il secondo giallo, poi anche il secondo giallo di Veltman: nella mia vita non ho mai visto un triplo castigo, mai. Tutto inizia con un fallo di Pulisic su Blind. Non mi piace cercare scuse, né parlare di altre persone, ma dovremmo raccontare di come siamo stati superiori al Chelsea e non possiamo perché qualcuno ha distrutto tutto. Dobbiamo essere furiosi. Non è possibile. Non può essere che qualcuno distrugga la partita in questa maniera. Avevamo tutto sotto controllo. E semplicemente non capisco come si possano dare due cartellini rossi nella stessa azione. Davvero, non lo capisco, non mi era mai successa una cosa simile. Devo ancora vedere i replay, ma non potrò mai essere d’accordo con due rossi nella stessa azione", riporta AS.