Taffarel su Alisson: "Sarà il N° 1 del Brasile. La Roma ci ha visto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Taffarel, preparatore dei portieri del Brasile, ha parlato a O Globo della crescita esponenziale del numero uno giallorosso Alisson Becker: "Alisson sarà il numero 1 della Seleçao. Non è stata una scommessa, abbiamo davvero creduto in lui, ci ha dato risposte importanti sul campo. In Nazionale ha sempre mantenuto un livello altissimo, è il nostro numero uno. C'era qualche dubbio su di lui, con la Roma giocava poco; io invece sapevo che sarebbe arrivato ai livelli di oggi. È stato un grande investimento".