Taffarel su Messi: "Se dici qualcosa contro lui, hai bisogno di una pallottola in testa"

L'ex portiere brasiliano, Taffarel, ha parlato di Lionel Messi al sito della FIFA. "Se dici qualcosa contro Messi, hai bisogno di una pallottola in testa. Guarda cosa fa per il Barcellona. Le sue statistiche sono sorprendenti. È un fenomeno. Ma non mi piace fare confronti con Maradona. Entrambi hanno segnato il loro tempo. Maradona era il migliore e ora, senza dubbio, Messi è il migliore del mondo. Messi e Cristiano Ronaldo sono stati su un livello diverso da anni. Giocano in un'epoca diversa, il calcio è cambiato, quindi non mi piace fare paragoni, ma è stata una gioia vedere Maradona".