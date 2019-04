Tagliafico: "CR7 il migliore. De Ligt joya. Affronteremo la Juve come il Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“È il migliore al mondo, con Messi". Nicolas Tagliafico parla così di Cristiano Ronaldo. Il terzino dell'Ajax, raggiunto da gazzetta.it presenta la sfida di domani contro la Juventus: "Una prestazione come quella con l’Atletico possono farla in pochissimi. La Juve è candidata alla vittoria finale, l’affronteremo come il Real, pensando a ciò che ci piace: possesso, cura della palla, godersi la partita e il gioco”.

Il valore della Juve.

“È una delle candidate alla vittoria finale. E con Ronaldo di più. Noi giocheremo come sempre, l’idea è quella di affrontare questa partita come quella col Madrid: nessuno avrebbe scommesso due pesos su di noi, e siamo nei quarti. Giochiamo in maniera diversa dall’Atletico: il 2-0 dell’andata ha messo la squadra di Simeone sulla difensiva e con la Juventus è pericoloso”.

De Ligt.

“Sorprende per la maturità e la gioventù: è un ragazzino ma sembra uno di 26-27 anni per l’esperienza che ha già accumulato. Ha appena iniziato ma è già il nostro capitano e ha tutta un carriera davanti a se. Che il suo nome sia accostato a tanti grandi club dice tutto. Ha personalità, se deve gridare lo fa, si sente un leader e porta la fascia senza problemi, non è scontato alla sua età. In campo è un tipo che pensa, freddo, forte fisicamente, ma anche veloce e con grande tempismo. È difficile trovare uno tanto forte a quell’età, è una vera ‘joya’”.