Taglio degli stipendi, Pasqual: "I giocatori faranno la loro parte ma no a decisioni unilaterali"

L'ex difensore della Fiorentina, e membro del consiglio dell'AIC, ha parlato ai taccuini di Firenzeviola.it della vicenda sul taglio degli stipendi: "I giocatori faranno la loro parte ma non accettiamo che sia frutto di una decisione unilaterale e non in accordo con l'Aic. Molti giocatori d'altronde hanno dovuto allenarsi fino a metà marzo ed anche ora sono a disposizione. Devono essere fatti accordi in base alle categorie, togliere una percentuale non va bene per tutte le categorie e per tutti gli stipendi, servono accordi di buon senso. Fermo restando che c'è la volontà di dare un contributo perché le società di calcio, come tutte le aziende in questo momento, soffrono ma per tanti motivi e non solo per gli ingaggi dei giocatori, alcuni dei quali non prendono certo quanto un big".