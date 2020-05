Taglio stipendi e ripresa: c’è Dzeko a guidare la ripartenza della Roma

vedi letture

Quando c’è da difendere o aiutare la Roma, Dzeko ormai è sempre in prima linea. Poco importa se sia in campo o fuori, quello che conta per il club è sapere di poter contare in un alleato in più. Nonostante fosse già uno dei senatori, la fascia da capitano lo ha responsabilizzato come mai prima d’ora. Fienga non smette di citarlo per l’aiuto prezioso nel fare da mediatore tra squadra e società per il taglio sugli stipendi e adesso, insieme al mister, ha ribadito a voce alta e davanti a tutti di come tutta la Roma voglia tornare ad allenarsi in sicurezza. E pensare che un anno fa, di questi tempi, il bosniaco sembrava arrivato ai titoli di coda in giallorosso. Tutto lascia presagire a un suo addio in estate e la trattativa con l’Inter era decisamente ben avviata.

Di mezzo, oltre le ragioni economiche, si è messa anche un pizzico di fortuna. Petrachi, non trovando una valida alternativa a Dzeko, è riuscito a convincerlo, anche grazie a Fonseca, a rinnovare fino al 2022. A quel punto l’attaccante avrà 36 anni e non è escluso che possa decidere di dare l’addio al calcio proprio indossando i colori giallorossi. Per ora, però, ancora non ci pensa, ma la Roma gli sta cercando un vice in modo da alleggerirlo di qualche partita, ma non di responsabilità. Quelle le vuole, gli piacciono e se si dovesse riprendere il campionato, sarà ancora lì in prima linea ad aiutare la Roma.