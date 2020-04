Taglio stipendi in A: la Roma potrebbe risparmiare fino a 60 milioni, poi Inter e Napoli

Il Corriere dello Sport spiega che in totale, dal monte stipendi lordo dei diciannove club di Serie A (Juventus esclusa, visto che ha un accordo singolo coi calciatori), ci sarebbe un risparmio complessivo importante. Il monte stipendi lordo supera il miliardo di euro per questi diciannove club. Tagliare quattro mensilità ai calciatori in caso di mancata ripresa vorrebbe dire risparmiare oltre trecento milioni complessivi (dai 60 per la Roma ai 4,8 del Brescia), esattamente la metà in caso di ripresa. Dietro i giallorossi a risparmiare di più sarebbe l'Inter (40 o 20), poi il Napoli (36,7 o 18,3).