Talenti d’Europa: Inter e Juve pianificano l’assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà il mercato dei talenti del futuro, e come tale sono diversi i nomi presi in considerazione dalle big italiane per avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza sia interna che dal punto di vista continentale. Se per De Ligt la Juventus ha programmato una spesa ingente che possa coinvolgere anche una pedina come Kean, peraltro assistito dallo stesso Raiola che gestisce il futuro del centrale difensivo dell’Ajax; per il compagno di squadra De Jong la concorrenza sembra troppo danarosa e motivata. I bianconeri stanno invece lavorando su Trincao, baby fenomeno del Braga che piace anche all’Inter e per il quale potrebbe innescarsi una vera e propria guerra di mercato, così come i nerazzurri guardano in Brasile per il futuro della propria porta cercando di prenotare l’estremo difensore del Cruzeiro Brazao. In patria sostengono che dopo Alisson sia il meglio che il calcio verdeoro abbia prodotto dai tempi di Julian Cesar per il ruolo. I passi più concreti, ad ogni modo, i nerazzurri li hanno mossi per Aurelien Tchouameni: il talento del Bordeaux ha le potenzialità per rappresentare il primo investimento a lunga gittata approvato da Beppe Marotta.