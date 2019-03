Talenti scontenti: c'è di mezzo anche l'attacco dell'Inter...

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alcuni sono stati nel cuore delle trattative in estate, e nei loro piedi venivano riposte le aspettative più importanti per il futuro delle squadre che li hanno acquistati. Altri sono stati trattenuti con forza dai loro allenatori nonostante le proposte che avevano contraddistinto i mesi più caldi dell’anno. Tutti hanno in comune uno stato d’animo che trasuda di infelicità professionale e che potrebbe portarli a cambiare i colori della loro maglia a partire dal termine di questa stagione. Un esempio emblematico corrisponde al profilo del Flaco Pastore, inseguito dall’Inter a gennaio 2018 ed acquistato dalla Roma di Monchi sei mesi più tardi non ha mai dato seguito con fatti concreti alle qualità che lo contraddistinguono. Non è un azzardo immaginare un divorzio a fine stagione, così come non è utopia raccontare di Edin Dzeko lontano dalla capitale. Il nervosismo delle ultime settimane, culminato nel faccia a faccia con El Shaarawy dopo il primo tempo con la Spal è il preludio ad un addio che si consumerà in estate con l’Inter spettatrice interessata. Del resto, i nerazzurri devono gestire l’infelice per eccellenza, quel Mauro Icardi per il quale sono stati spesi fiumi di parole ed inchiostro e per il quale l’addio non è scontato, ma nemmeno da escludere. In casa Juventus c’è Douglas Costa che sembra destinato a salutare la truppa a prescindere dalla permanenza di Allegri dopo le critiche nemmeno troppo velate degli ultimi tempi, mentre il Milan dovrà gestire i casi Cutrone e Kessie. L’esplosione di Piatek ha oltremodo ridotto gli spazi a disposizione del primo, la lite con Biglia ha invece aperto la crisi con il centrocampista ivoriano che piace in Premier. Da non sottovalutare poi, la posizione del Napoli: Diawara gioca poco ma Ancelotti aveva preteso la sua riconferma in estate, la situazione cambierà dal prossimo giugno viste le tante dimostrazioni di interesse, mentre Mertens non è più indispensabile come ai tempi di Sarri. Il belga a Napoli sta bene, ma una proposta allettante potrebbe iscrivere anche lui alla lista di chi sarà protagonista della prossima estate.