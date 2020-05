Talento, esperienza e garanzia fisica: Inter pronta all'affondo per Mertens

Talento smisurato, leadership accumulata negli anni, senso alto di squadra, garanzia tecnica e fisica, esperienza da grandi palcoscenici. Questi e molti altri i motivi che stanno spingendo l'Inter a puntare con forza a Dries Mertens. Fermo, glaciale, deciso a non rinnovare con il Napoli che da tempo ha messo sul piatto un'estensione di altri due anni a 4 milioni netti all'anno più una serie di bonus che farebbero ulteriormente schizzare molto in alto lo stipendio con i partenopei.

Nella testa del belga, che da qualche settimana ha toccato quota 33 anni, è quello di partire per una nuova, grande e ambiziosa esperienza. L'ultima della sua prolifica carriera. La duttilità di Dries (ala, mezza punta o attaccante centrale come lo ha brillantemente reinventato Sarri) fa impazzire Antonio Conte che con lui potrebbe costruire un attacco differente dal classico tandem. Missione non riuscita al tecnico leccese laddove forse troppo si è creduto nello sfortunato Alexis Sanchez, ancora una volta e parecchio a lungo in infermeria.

Al folletto di Leuven l'ad Beppe Marotta ha proposto un biennale con opzione per un terzo anno a 5 milioni a stagione, lo stesso salario che percepirà a completamento della stagione il Niño Maravilla. Non siamo ai livelli di Chelsea e Monaco, nondimeno sarà la preferenza di Mertens a essere decisiva per ciò che riguarda la sua prossima avventura. Che ad oggi pare assai lontana dal concretizzarsi oltre i confini italiani.