Il ballottaggio fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala è forse l'unico dubbio di formazione che accompagna la Juventus nelle ore immediatamente precedenti alla sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. A giocare a favore del Pipita ci sono i numeri. Stando a quanto pubblicato dal Corriere dello Sport, infatti, quando l'ex Napoli va a segno in Champions League la Juventus o vince (è accaduto in 16 occasioni) o pareggia (4). Mai con un gol di Higuain la Juventus ha perso in Europa