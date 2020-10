Tamponi negativi per Dybala: out con l'Ecuador, tornerà in Europa con l'aereo di Messi

Sosta per le nazionali amara per Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus e dell'Argentina è infatti fermo per una gastroenterite con febbre che ha inevitabilmente fatto allarmare compagni e staff sanitario: i tamponi hanno dato poi esito negativo e va anche considerato che la Joya ha già contratto il coronavirus in passato. Oggi seguirà i compagni e poi, scrive Tuttosport, tornerà in Europa dopo la partita di qualificazione contro l'Ecuador. Con lo stesso mezzo usato all'andata: un aereo privato di Lionel Messi, che lo ha messo a disposizione di compagni di nazionale e amici (nel viaggio d'andata c'era anche Luis Suarez) per volare in sicurezza.