Tango argentino alla Dacia Arena. Pussetto-De Paul, mezza salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tango argentino alla Dacia Arena. De Paul e Pussetto, ma anche Musso, stendono il Bologna e regalano all'Udinese una vittoria pesante in ottica salvezza. Con questo successo infatti i friulani si portano a +7 (con una gara da recuperare) sul terzultimo posto occupato proprio dal Bologna di Mihajlovic.

Una gara di sofferenza, dove il Bologna per larghi tratti ha fatto la partita ed ha tenuto in mano il pallino del gioco. L'Udinese però, grazie ai suoi uomini di maggior talento, ha saputo soffrire e colpire al momento giusto. Il rigore trasformato da De Paul è stata una sorta di liberazione: il numero 10 dell'Udinese non segnava dallo scorso 24 novembre. Nel mezzo anche il rigore sbagliato contro il Torino (il secondo errore dal dischetto dopo il penalty fallito con l'Empoli). Una rete, quella di oggi, ha permesso a De Paul di giocare con più tranquillità e con meno pressione ed i risultati si sono visti.

Benissimo anche Pussetto, che prima ha causato il calcio di rigore andando a rubare, con grinta e caparbietà, il pallone a Poli, e poi trovando il gol vittoria. E pensare che Nicola stava per sostituirlo visto che era stremato dopo aver corso e lottato con la difesa del Bologna per tutta la gara

Menzione finale per l'altro argentino dell'Udinese, il portiere Musso, anche lui fra gli osservati del CT dell'Argentina Scaloni: anche lui protagonista con le sue parate del successo che vale mezza salvezza per l'Udinese.