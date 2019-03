Tanta fatica per nulla. Il Milan deve ricominciare (quasi) da zero

© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva essere un turno di campionato da sfruttare. Il calendario, infatti, metterà di fronte domani Inter e Lazio e Roma e Napoli, due partite che avrebbero potuto riportare il Milan al terzo posto, con un divario aumentato rispetto alla quinta posizione. Invece, il rischio di dover ricominciare tutto daccapo è concreto, perché la Roma ha la grande possibilità di portarsi a un solo punto di distacco dai rossoneri. E dietro le altre corrono: Atalanta, Lazio, Torino, la stessa Sampdoria stanno riducendo il gap e potrebbero rimettere tutto in discussione. A nove giornate dalla fine, la corsa all'Europa è più aperta che mai e coinvolge ben sette formazioni.

È inutile sottolineare quanto la qualificazione in Champions sia importante per la squadra di Gattuso e lo stesso tecnico, la cui riconferma è legata con un filo nemmeno tanto invisibile al raggiungimento dell'obiettivo. Il grande lavoro svolto negli scorsi mesi è stato quasi vanificato dagli ultimi due passaggi a vuoto, ma il Milan ha la qualità e la personalità per riprendere il cammino. Servirà, però, un contributo diverso da parte degli uomini più rappresentativi e validi tecnicamente: Suso continua ad andare a sprazzi e sembra alla ricerca costante di sé stesso, mentre Calhanoglu alterna buone giocate a momenti di buio totale. L'unica nota lieta della serata di Marassi è rappresentata da Paquetà: il brasiliano, risparmiato da Gattuso per oltre un'ora (troppi impegni negli ultimi mesi), è entrato bene in partita, dimostrando voglia e capacità di incidere. Udinese, Juve e Lazio: in due settimane, il Milan si gioca una fetta importante di futuro.