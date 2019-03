Tanta foga e poca testa: Chievo, così il finale è ancora più amaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Battere il Cagliari non avrebbe cambiato la storia del Chievo: la retrocessione, inutile girarci attorno, è già scritta da tempo. Forse addiritttura da inizio stagione. Battere il Cagliari, però, avrebbe mandato un messaggio diverso in vista del finale di partita: fino all'ultimo, il Chievo c'è. Dopo il 3-0 incassato al Bentegodi, invece, si può dire al massimo che il Chievo c'è col cuore, ma non certo con la testa. Il buon avvio dei padroni di casa, difatti, è rimasto sepolto sotto i colpi chirurgici dei sardi. Barella&Co hanno fatto la partita che avrebbero dovuto fare: razionale, semplicemente. Senza strafare, con picchi di qualità che il Chievo di sicuro non ha, ma andando a segno nel modo più efficiente ed efficace possibile. Sfortuna e qualche episodio controverso a parte, la squadra di Domenico Di Carlo ha invece messo in campo tanta pancia e poca testa. Impeto in fase offensiva e poca attenzione in quella difesa. In dieci per gli ultimi quaranta minuti per l'espulsione evitabile di Depaoli, poi addirittura un leader come Meggiorini è dovuto uscire perché il secondo rosso era nell'aria. Nervosismo e foga, più che cattiveria finalizzata al risultato. Può arrivare dalla frustrazione, è persino comprensibile. E mettere più testa forse non capirebbe il destino di una squadra comunque diretta alla retrocessione. Nessuno amerà il finale, al Chievo. Potrebbe però continuare un po' meglio il viaggio.