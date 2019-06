Tanta Italia e poco Belgio, Barella sblocca la gara. Ma potrebbe non bastare

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul risultato di 3-0 per la Spagna, impegnata contro la Polonia e 1-0 per l'Italia, che a Reggio Emilia se la sta vedendo col Belgio, sono terminati i primi tempi delle sfide del Gruppo A dell'Europeo Under 21. Dimenticato per un paio d'ore il caso relativo a Kean e Zaniolo, gli Azzurrini stanno facendo la partita che ci si aspettava di fronte ai Diavoli Rossi: tantissime occasioni per la squadra di Di Biagio, nonostante le notizie non molto positive dall'altro campo impegnato, per cui al momento la classifica vedrebbe la Spagna prima per differenza reti negli scontri diretti, Italia seconda e Polonia terza.

DOMINIO AZZURRO - Clamorosa l'occasione che capita sulla testa di Barella al settimo minuto, su perfetto invito da sinistra di Pezzella, che inizia a spron battuto la sua gara sulla corsia mancina. Al quindicesimo Chiesa ci prova col destro da ottima posizione, ma il suo tiro è affrettato e la palla finisce alta. Cutrone ci prova due volte ma in entrambi i casi è il controllo difettoso a impedirgli di andare al tiro pericolosamente. Arriva finalmente anche il gol: Barella, già protagonista di una clamorosa occasione nel primo tempo, conclude da posizione invidiabile in area di rigore ma De Wolf gli dice inizialmente no. Sulla ribattuta ancora tiro di Barella, stavolta imparabile, e l'Italia passa a condurre