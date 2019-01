Tanta Lazio, Juve alle corde e senza idee. Ma è 0-0 all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'ottima Lazio non riesce a concretizzare la netta superiorità territoriale e a sbloccare il risultato. Al termine dei primi 45' il punteggio è fermo sullo 0-0 all'Olimpico. Juventus spenta e priva di idee, ai bianconeri servirà un cambio di passo deciso per uscire indenne.

La prima mezzora è tutta di marca capitolina. I padroni di casa aggrediscono e occupano bene gli spazi, impedendo alla capolista di mettere in mostra tutto il potenziale a disposizione. L'occasione più grande capita dopo pochi minuti sulla testa di Wallace che, tutto solo in area, manca l'impatto con la sfera in maniera piuttosto goffa.

La Juve, orfana di Pjanic, si affida alla velocità di Douglas Costa e a qualche strappo di Ronaldo, mentre Dybala fatica a trovare la giusta posizione. I ragazzi di Inzaghi controllano senza patemi e sembrano avere una marcia in più sul piano fisico e del ritmo. Un'intensità che mette spesso alle corde i bianconeri, quasi sorpresi dalla veemenza degli avversari e poco precisi in disimpegno. Così, al 27', Luis Alberto sfrutta un'uscita sbagliata di Emre Can e costringe Szczesny alla respinte centrale. Il portiere ospite si ripete dieci minuti più tardi, strozzando l'urlo in gola a Parolo. Allo scadere colossale occasione per Immobile, che sfrutta uno svarione di Rugani e supera il polacco con un pallonetto. Lo stesso Rugani, però, salva sulla linea. All'intervallo è 0-0, molto meglio la Lazio.