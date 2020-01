Il primo tempo di Milan-Sampdoria si è concluso sullo 0-0 con poche occasioni dall'una e dall'altra parte. Il vero e proprio sussulto, per i tifosi rossoneri, nella prima frazione di gioco c'è stato al 40', quando Stefano Pioli ha mandato a scaldare Zlatan Ibrahimovic. San Siro in piedi con tanti cori e applausi per lo svedese, in attesa del suo ingresso in campo che con ogni probabilità ci sarà nella ripresa.