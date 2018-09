Tanta pioggia, nessun gol: Torino-SPAL 0-0 all'intervallo

© foto di Federico Gaetano

Due partite in una, senza gol, almeno per ora. Inevitabile sintetizzare così Torino-SPAL, il cui primo tempo è appena terminato sul risultato di 0-0. I primi 17 minuti, però, raccontano una storia a sé. Fatta soprattutto di pioggia, e di una squadra granata che era partita subito pericolosa, con Belotti vicino al gol al secondo minuto. Poi ci si ferma: al 17'12'' Pasqua decide che piove troppo, come dalle panchine e in campo gli suggerivano, e sospende la gara. Bisogna aspettare un'ora perché si possa tornare a giocare, e il Torino, delle due squadre la meno convinta di riprendere, rientra in campo con meno verve. Complice un Falque ispirato in questo inizio di stagione, ma che fin qui stasera ha perso almeno un paio di volte il tempo della giocata (specie su una grande sponda in area di Soriano). La SPAL, molto solida dietro, in attacco è soprattutto la corsa di Lazzari, fresco di convocazione in nazionale: sgroppa a destra e mette in crisi Aina. Non a caso, è estense l'occasione più ghiotta, sul finale di primo tempo: girata aerea di Missiroli su cross del solito Lazzari, pallone che sibila alla destra della porta difesa da Sirigu. Si chiude col Torino in attacco: sgroppata di Soriano, Lazzari mette in fallo laterale. Rimessa battuta da Aina e palla respinta, Petagna prova a ripartire ma commette fallo: punizione da posizione defilata sul centro-sinistra, circa 30 metri dalla porta di Gomis. Sul pallone va Belotti, il cui tiro si infrange sulla barriera. E lascia il risultato sullo 0-0.