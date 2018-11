Tanta Udinese, pochissimo Empoli. Ma al 45' decide Zajc: 1-0 al Castellani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'ottima Udinese non riesce a sfondare al Castellani e viene punita nel finale da una delle rare occasioni concesse all'Empoli. Al termine del primo tempo, i toscani sono in vantaggio per 1-0, nonostante il dominio della squadra di Velazquez, che ha sfiorato la rete in almeno cinque occasioni. Molto male la squadra di Iachini, che non è quasi mai riuscita a imporre il suo gioco e ha sofferto tanto soprattutto a centrocampo. Ma alla fine chiude in vantaggio grazie alla rete di Zajc, che sfrutta alla grande il lavoro di Krunic e Caputo e batte Musso da due passi. Gli ospiti non hanno molto da rimproverarsi, se non l'incredibile quantità di occasioni fallite: De Paul, Lasagna, Pussetto e Stryger Larsen hanno sfiorato più volte lo 0-1, ma sono stati imprecisi o sfortunati (clamorosa la traversa del centravanti azzurro) e hanno trovato sulla loro strada uno straordinario Provedel. Ripresa tutta da vivere.