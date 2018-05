Tanta voglia di Real Madrid. Per Neymar un'altra estate di fuoco in vista

© foto di Insidefoto/Image Sport

Potrebbe durare solo un anno l'avventura con la maglia del PSG per Neymar. La stella brasiliana, che la scorsa estate è stata al centro della più imponente trattativa di mercato di tutti i tempi, muore dalla voglia di tornare in Spagna per giocare insieme a Cristiano Ronaldo, come confessato dallo stesso giocatore ai compagni di squadra, a margine di una cena organizzata da Thiago Silva per festeggiare la vittoria della Coppa di Francia. Un ritorno, quello di O Ney, che sicuramente non farà felici i tifosi del Barça, che ancora non hanno digerito l'addio della scorsa estate. Vederlo con la maglia degli acerrimi nemici del Real, assumerebbe ancor di più i toni del tradimento. Per i Blancos tuttavia non sarà facile: nonostante la volontà del brasiliano, il Real dovrà sborsare una cifra vicina ai 250 milioni di euro, con il PSG che potrebbe addirittura realizzare una piccola plusvalenza.