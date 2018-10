Tante emozioni, 0 gol: Atalanta-Samp a reti bianche al 45'. Due legni orobici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante emozioni ma nessun gol, alla fine del primo tempo di Atalanta-Sampdoria. Le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0, ma le occasioni per sbloccare la gara non sono mancate: possono recriminare soprattutto gli orobici, che hanno colpito due legni con Zapata di testa prima e Gomez su azione personale poi. Gli ospiti si sono invece visti dalle parti di Gollini con un'incornata di Andersen al 20', ma poi sono calati e hanno subito il forcing nerazzurro nella parte finale della prima frazione di gioco. Out Andrea Masiello per infortunio al 22': al suo posto dentro Mancini.