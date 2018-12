Tante emozioni, qualche spreco rossonero: Olympiacos-Milan 0-0 al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Milan determianato e tutt'altro che arrendevole, come chiedeva Gattuso ieri in conferenza, chiude i primi 45' sullo 0-0 nell'inferno del Karaiskakis. I rossoneri possono anche recriminare per aver sciupato qualche occasione di troppo.

CLIMA INFUOCATO, IL MILAN REGGE E CREA PERICOLI - Inizio preoccupante, perchè un lungo lancio dalla difesa, dopo appena 10 secondi, rischia di innescare Guerrero. Reina è bravissimo a uscire dall'area di rigore e allontanare la minaccia. La risposta del Milan è affidata a un destro dal limite di Calhanoglu, troppo debole per impensierire Josè Sà. Al 10' Abate è decisivo con una chiusura provvidenziale su Guerrero. I padroni di casa, trascinati dal tifo assordante dei propri sostenitori, provano a premere sull'acceleratore alla ricerca del gol che indirizzerebbe la sfida - e la qualificazione - su binari a loro più favorevoli, ma a sfiorare la rete sono i rossoneri con una bella combinazione sull'asse Calabria-Cutrone: il numero 63 serve Higuain, che non riesce a superare Josè Sà in uscita bassa. Due minuti dopo Zapata schiaccia di testa sul corner di Calhanoglu dalla destra, ma trova sempre attento il portiere avversario. Al 21' occasione per Cutrone, che però passa a José Sà cercando di piazzare il destro. L'azzurro è protagonista anche poco dopo, quando si ostacola con Calhanoglu sprecando una ghiotta opportunità.

L'Olympiacos, superato il momento difficile, torna ad attaccare sulla corsia sinistra, la preferita degli uomini di Pedro Martins. Podence si libera in area ma la sua conclusione viene deviata in corner. La partita è piacevole, i ritmi sono intensi e i capovolgimenti di fronte frequenti. I ragazzi di Gattuso tengono bene il campo, controllano le avanzate dei greci e quando attaccano danno sempre l'impressione di essere pericolosi, sebbene manchi un po' di cattiveria negli ultimi 16 metri. Fortounis sveglia il Karaiskakis con una punizione dai 25 metri che costringe Reina a distendersi sulla sua sinistra. È l'ultimo sussulto di un bel primo tempo.