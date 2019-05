Tante occasioni, un solo gol: Cagliari-Lazio 0-1 al 45', decide Luis Alberto

© foto di Federico Gaetano

Si è da poco concluso il primo tempo di Cagliari-Lazio. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è di 1-0 in favore dei biancocelesti grazie alla rete messa a segno da Luis Alberto:

MEGLIO LA LAZIO NELLA PRIMA MEZZ'ORA - Caldo quasi estivo alla Sardegna Arena per una gara che ha poco da dire per i padroni di casa, già certi della salvezza. Parte decisamente meglio la Lazio, che nella prima mezz'ora costruisce tre nitide occasioni, due con Caicedo una con Luis Alberto. Dopo una manciata minuti la punta della Lazio, lanciata da Correa, manda alto di poco sopra la traversa. Nella seconda occasione la Lazio è davvero sfortunata: grande giocata di Luis Alberto, che serve Caicedo a rimorchio. Conclusione di prima intenzione che sfortunatamente colpisce nella schiena Parolo, che aveva provato in tutti i modi a togliersi dalla traiettoria. L'occasione più grande però è per Luis Alberto: lo spagnolo, libero in area di rigore, spare alle stelle da ottima posizione.

LUIS ALBERTO SI FA PERDONARE - Dopo il clamoroso errore, Luis Alberto si riscatta e trova la rete del vantaggio. Grande cavalcata di Marusic sulla destra, pallone a rimorchio per l'accorrente Luis Alberto che questa volta apre il destro e piazza il pallone nell'angolino basso dove Cragno non può arrivare.

VANTAGGIO MINIMO - Il primo tempo termina 1-0 in favore della Lazio. Vantaggio meritato per i biancocelesti, che avrebbero potuto segnare altri gol: gli errori e la traversa colpita da Badelj permettono al Cagliari di restare ancora in corsa.