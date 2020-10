Tante prime volte, gol ed errori: Cagliari avanti al 45', contro il Crotone è 3-2

Si chiude il primo tempo alla Sardegna Arena con il Cagliari avanti 3-2 contro il Crotone. Primo tempo davvero spettacolare in cui è successo di tutto, ma alla fine è la squadra di Di Francesco che chiude i primi 45' di gioco in avanti: decisiva la rete di Sottil allo scadere, sul cross perfetto di Zappa.

CROTONE PERICOLOSO - La prima vera conclusione in porta capita sui piedi di Benali, ma il tiro del numero 10 non sorprende Cragno. Al 16’ arriva il guizzo di Messias: palla tra le linee di Pereira che pesca il numero 30, conclusione neutralizzata dal portiere rossoblù. Il Cagliari ci mette tantissima intensità, ma è il Crotone a creare i pericoli maggiori: controllo e tiro a giro da dentro l’area, palla che termina di poco fuori.

TUTTO IN 4’ - Il Crotone sfrutta la mole di gioco prodotta e al 21’ passa in vantaggio grazie al suggerimento di Reca per Messias: girata in area che beffa Cragno, ospiti subito in vantaggio. Giusto qualche minuto per esultare, poi il Cagliari trova il gol del pareggio direttamente su punizione: parabola perfetta di Lykogiannis, Cordaz non può farci davvero nulla.

REAZIONE CAGLIARI - Il gol dà una scossa a tutto il match, i padroni di casa iniziano a macinare gioco soprattutto nella trequarti avversaria. Il 4-2-3-1 di Di Francesco dà i suoi frutti: Godin riscatta l’errore sul gol e lancia Joao Pedro, che a sua volta innesca Simeone. Il numero 9 scatta bene in profondità e solo davanti a Cordaz non sbaglia: 2-1 per i sardi, la squadra di Stroppa deve inseguire. I pitagorici non se lo fanno ripetere due volte e sugli sviluppi di una rimessa Molina si inventa un tiro al volo che fulmina per la seconda volta Cragno. Questa volta la squadra di casa non lascia spazio a esultanze varie: dopo un minuto Zappa affonda sulla destra, Sottil da due passi blinda il punteggio sul 3-2.

