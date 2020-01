Tante risposte nel Milan di Coppa. Piatek torna a sparare

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Seconda vittoria di fila per il Milan che ieri sera ha steso 3-0 la Spal negli ottavi di Coppa Italia. Un match in cui sono tornati al gol sia Piatek che Castillejo, e c’è stata la conferma di Theo Hernandez come marcatore d’eccezione, ormai abituato a fare la differenza (per lui già 5 le reti stagionali). Stefano Pioli si è detto soddisfatto del passaggio del turno e felice che l’attaccante polacco sia tornato al gol che mancava dall'8 dicembre scorso, ovvero dal rigore segnato contro il Bologna. Il pistolero, inoltre, non segnava a San Siro addirittura dal 20 ottobre contro il Lecce. “Piatek ha giocato bene, poteva fare anche qualche gol in più. Dobbiamo pensare alla prossima partita, sarà molto difficile. I nostri tifosi sono fantastici e si meritano delle soddisfazioni, bisogna trasformare nuovamente San Siro in un fortino", ha commentato il tecnico milanista. “Tutte le volte che Piatek viene chiamato in causa si fa trovare pronto. Il fatto che giochiamo con le due punte apre ad altre scelte e ad altre possibilità".

Serata particolare anche per Antonio Donnarumma, chiamato a sostituire il fratello (infortunato), dopo la partenza di Reina. Con lui in porta i rossoneri non hanno mai perso. Da quando Donnarumma senior è al Milan ha giocato solo tre gare ma non ha mai subito gol: “Mi faccio sempre trovare pronto e cerco di allenarmi al meglio quando c'è da giocare. Non volevo prendere gol. Stiamo facendo bene al di là dei moduli, stiamo bene insieme con la squadra anche con Ibra che ci dà una grande mano”.

Per quanto riguarda il mercato ieri si è trovato l’accordo per il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce in prestito con obbligo di riscatto per circa 5 milioni di euro.