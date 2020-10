Tanti assenti nella Juve? Stroppa: "Se guardo la loro formazione rabbrividisco, anche senza CR7"

Tanti assenti nella Juventus? Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, non pensa che i bianconeri siano indeboliti dai forfait, e in conferenza stampa ha affermato: "Si parla degli assenti, ma se guardo la formazione che potrebbe scendere in campo c'è solo da sgranare gli occhi. Sono i campioni, la squadra da battere e hanno dei campioni. Sono i più forti in tutti i sensi. Dovremo fare la partita perfetta per fare risultato. Dovremo essere attenti, dovremo dare quel qualcosa in più. Visto che le nostre prestazioni sono in crescita possiamo farlo. Mai come domani sera bisogna stare attenti a qualsiasi giocata. Avere Ronaldo allo Scida sarebbe stato diverso, però guardo la formazione della Juve e c'è da rabbrividire".