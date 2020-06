Tanti episodi ma nessuna sbavatura: La Penna perfetto in Fiorentina-Brescia

Tanti episodi dubbi in Fiorentina-Brescia ma tante decisioni corrette per l'arbitro La Penna, nella moviola de Il Corriere dello Sport. Rigore netto per il Brescia, giusto anche dare il giallo a Caceres per il fallo su Dessena e giusta anche la seconda ammonizione. Rischia Dalbert ma La Penna non lo ammonisce per la seconda volta, corretto annullare i gol di Ribery e Vlahovic.