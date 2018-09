Tanti errori, poche occasioni: Udinese-Lazio 0-0 all'intervallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul filo dell'equilibrio e con diverse pause. Due formazioni sperimentali e uno 0-0 che rispecchia perfettamente quanto visto fino a questo momento alla Dacia Arena. Sono in parità Udinese e Lazio nel secondo anticipo della sesta giornata di Serie A.

Qualche buono spunto, ma una frazione tutto sommato povera di contenuti probabilmente a causa di formazioni ampiamente sperimentali, con Velazquez e Simone Inzaghi che nel turno infrasettimanale hanno cambiato rispettivamente tre e cinque giocatori rispetto all'undici titolare sceso in campo domenica.

Possesso palla leggermente ad appannaggio degli ospiti, così come le occasioni: due colpi di testa - il primo al 28esimo di Luis Alberto, il secondo al 32esimo di Parolo - finiti fuori dallo specchio della porta.

Gli attacchi dell'Udinese si sono invece limitati alle sporadiche giocate di Rodrigo De Paul, che al 20esimo direttamente da calcio piazzato ha prodotto l'occasione più importante della frazione con una parabola perfetta deviata sopra la traversa da Strakosha.

Poco, troppo poco per sbloccare il primo tempo. Probabile che i due allenatori già dai primi minuti della ripresa ricorrano alle armi in panchina per dare una svolta al match.