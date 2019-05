Tanti esperimenti anche in chiave mercato: solo Younes supera la prova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A giochi ormai fatti, restano solo gli esperimenti. Il Napoli, senza più obiettivi e già sicuro del secondo posto, pensa già alla prossima stagione. Carlo Ancelotti sta cercando di capire chi potrà essere utile alla causa della sua squadra in futuro e a Ferrara ha dato spazio a molti elementi la cui permanenza all'ombra del Vesuvio è in dubbio.

Difesa: cosa fare? - Le decisioni più ardue da prendere riguarderanno sicuramente il reparto arretrato. Koulibaly è l'unico intoccabile, ma sarà difficile resistere agli assalti che arriveranno in estate, soprattutto dalla Premier League. Albiol è rientrato da un lungo periodo di inattività e compirà 34 anni a settembre; la sua esperienza può tornare utile al tecnico emiliano, ma il Napoli non può ancora fidarsi ciecamente di Luperto, così come di Chiriches e Maksimovic. Urge, quindi, l'acquisto di un centrale difensivo, così come quello di un terzino destro completo: Hysaj non garantisce un grande apporto offensivo, mentre Malcuit non dà certezze in fase di copertura. A sinistra la situazione è più tranquilla e definita, con l'affidabilità di Mario Rui e la crescita di Ghoulam, gestito bene nella sua stagione di recupero e pronto a tornare il giocatore che avevamo ammirato prima dell'infortunio.

Younes in crescita - In attacco, in attesa di capire quanto mercato ci sia realmente per Insigne e Mertens, Ancelotti può sorridere per la crescita di Amin Younes, che si sta prendendo la scena nelle ultime giornate. La condizione del tedesco cresce partita dopo partita e l'impressione è che nella prossima stagione il Napoli possa contare pienamente sul talento di un giocatore che ancora non ha mostrato tutto il potenziale. Nella sfida del Mazza, poi, c'è stato l'esordio in Serie A di Gianluca Gaetano, centravanti classe 2000. Pochi minuti a disposizione, ma le qualità ci sono e il futuro è decisamente dalla sua parte.