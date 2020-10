Tanti giocatori assenti nella rifinitura: ecco l'11 provato da Inzaghi per Club Brugge-Lazio

Questa mattina l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è stato costretto a svolgere l'allenamento di rifinitura senza tanti giocatori: a parte Escalante, out per un problema muscolare, non è stato ancora ufficialmente spiegato il motivo delle altre assenze, anche se dalle prime indiscrezioni pare che a Formello sia scattato l'allarme Covid-19. Assenti anche Lulic e Radu, assenti di lunga data. A questo punto, stando dalle prove di Inzaghi nell'allenamento della vigilia, questa la formazione che domani dovrebbe scendere in campo dal primo minuto in terra belga.

Lazio (3-5-2) - Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo