Tanti gol, ma distribuiti male? Atalanta, dal 7-0 ai due passi falsi in casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 7-0 a Torino come un fiore in mezzo a due passi falsi in casa: è questa la fotografia del momento dell'Atalanta. In trasferta una goleada, al Gewiss Stadium il pareggio di oggi contro il Genoa dopo la sconfitta subita a opera della SPAL. Un ottovolante che non tiene conto dei risultati positivi a Bergamo prima di queste gare: i due 5-0 a Parma e Milan, non a caso difesi da Gasperini nel post partita. Nel complesso, se non si può parlare di difficoltà dell'Atalanta tra le mura amiche (ma è vero che la Dea sarebbe ottava in un'ipotetica classifica casalinga), è altrettanto innegabile che in questo 2020 la squadra orobica passi da un eccesso all'altro e perda qualche punto di troppo.

Il miglior attacco, distribuito male? Nonostante le goleade della Lazio, l'Atalanta vanta ancora il maggior numero di reti segnate in questo campionato: 59 a 52. Le avesse distribuite un po' meglio, forse, avrebbe qualche punto in più: un paio di gol in meno a Torino, un paio di gol in più contro SPAL e Genoa, e sarebbe stato quarto posto in solitaria. Invece, in una giornata teoricamente positiva, i nerazzurri si devono accontentare di acciuffare la Roma, senza superare i giallorossi. Il confronto diretto è alle porte: uno scontro che vale, senza mezzi termini, la Champions League.