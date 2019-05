Tanto Bologna e poco Parma, ma resiste lo 0-0 al Dall'Ara

© foto di Giacomo Morini

Termina senza reti il primo tempo della sfida di Bologna tra Parma e felsinei, penultimo posticipo del 36° turno di Serie A: bolognesi decisamente più pericolosi e vogliosi di raggiungere i tre punti, mentre i crociati si limitano a ripartire ma non fanno male. E' 0-0 a fine primo tempo, con la formazione di casa più volte vicina al gol ma mai in grado di superare l'estremo difensore ducale.

SOLO UNA SQUADRA IN CAMPO - Approccio di partita eccezionale per il Bologna, traumatico per il Parma: solo una squadra in campo nei primi dieci minuti, nei quali Sepe è costretto a distendersi per tre volte nel tentativo di evitare il vantaggio rossoblù. I crociati ringraziano lo stato di forma del proprio portiere ma non cambiano il proprio stile di gioco: in nove nella propria metàcampo con lanci in direzione di Ceravolo e Gervinho, piuttosto fumosi a dire il vero.

CALA IL BOLOGNA - Seconda parte di frazione ancora prevalentemente di marca rossoblù, ma con ritmi sostanzialmente più bassi rispetto ai primi minuti di gara e con diversi errori di precisione da parte della squadra di Mihajlovic. Il Parma si fa vedere con un paio di folate, ma dalle parti di Skorupski di rado arrivano pericoli o semplicemente palloni. A Pairetto non rimane che mandare le squadre a prendere un te caldo, visto il freddo che ha investito il centro-Italia, senza neanche un minuto di recupero.