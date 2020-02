© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo tempo intenso e particolarmente combattuto nella zona centrale del campo, quello andato in scena all'Olimpico 'Grande Torino' fra i granata e la Sampdoria. Lo 0-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi dice molto dei primi 45 minuti in cui i 22 in campo (anche per colpa di un terreno di gioco non in perfette condizioni) hanno mostrato grande voglia e spirito agonistico, senza tuttavia emergere dal punto di vista tecnico.

Dopo una prima parte in cui il Torino ha provato a costruire qualcosa, soprattutto con Berenguer, la Sampdoria è venuta fuori grazie alle idee di Ramirez e Quagliarella. La prima occasione degna di nota, al 36', è firmata da Berenguer, ma il suo colpo di testa su cross di Lukic non impensierisce Audero. Sul ribaltamente di fronte, assist di Quagliarella e tiro dal limite di Ramirez, ma Sirigu para senza problemi.

Longo e Ranieri provano a scuotere i propri giocatori anche con qualche accorgimento tattico, ma dopo i primi 45 minuti il risultato non si smuove dallo 0-0.