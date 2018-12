Tanto freddo, zero gol: Torino-Juve 0-0 al 45'. Meglio i granata, out Sirigu

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanto freddo, zero gol: il primo tempo di Torino-Juventus finisce 0-0, ma non senza emozioni, a dispetto del campo da gioco quasi ghiacciato e del fatto che non si siano registrate occasioni da gol chiare. Meglio i granata di Mazzarri, in questa prima frazione di gioco: come detto, niente di clamoroso sotto porta, ma il Torino ha tenuto meglio il campo, soprattutto da metà frazione in poi, facendosi vedere anche dalle parti di Perin con Izzo. Bene anche la coppia Zaza-Belotti: poco dialogo tra i due, ma molti movimenti funzioanli. La Juve, viceversa, è partita bene ma ha sofferto la verve granata col passare dei minuti e non ha caso arriva all'intervallo sulla difensiva. Tra i più deludenti, Ronaldo, in mostra solo per una punizione calciata in fallo laterale e un'occasione neutralizzata da Sirigu al quarto d'ora, poi del portoghese si sono perse le tracce. Da segnalare, al 20', l'uscita dello stesso Sirigu per un colpo ricevuto in contrasto con Emre Can. Al suo posto, dentro Ichazo.