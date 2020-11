Tanto fumo e poco arrosto: Sassuolo-Udinese sullo 0-0 dopo un primo tempo noioso

Tutto molto bello, ma in fin dei conti senza esito. Il Sassuolo domina per 45 minuti, con una quantità industriale di passaggi e triangolazioni, ma di fatto senza mai mettere davvero in pensiero l’Udinese. Che, viceversa, fa un passo indietro a livello di gioco rispetto ad alcune uscite, ma si trincera a difesa della porta di Musso e riesce nell’intento di uscire indenne dai primi 45 minuti al Mapei Stadium.

SCINTILLE NEL FINALE -

Per capirsi, i tiri in porta sono al singolare: uno, di Berardi, e neanche troppo pericoloso. Per il resto, la scelta del fuorigioco da parte di entrambe le difese funziona più che bene: Caputo si vede poco, Okaka in rare occasioni. Il dominio territoriale della squadra di De Zerbi, nel finale la partita si accende sotto il profilo dell’agonismo: ultimi cinque minuti molto spezzettati e con tanti falli. Nessun gol, e neanche troppo divertimento.