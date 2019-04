Tanto Parma e poco Milan: ma dopo i primi 45' il risultato è 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina sul risultato di zero a zero il primo tempo di Parma-Milan, sfida in corso al Tardini come primo anticipo del 33° turno di Serie A: diverse occasioni per i padroni di casa, mentre gli ospiti si limitano a subire, forse sperando nei disastrosi numeri dei crociati nella ripresa. Dando uno sguardo ai ventidue in campo, il rientro di Alves e Gervinho permette a D'Aversa di schierare il Parma con il 3-5-2, modulo che ha restuito alla squadra le certezze perse nel girone di ritorno. Per Gattuso invece una sola significativa novità nell'undici, con Conti titolare in luogo di Calabria. In apertura di sfida squadre molto basse, con la densità davanti all'area di rigore che non consente lo sviluppo di grandi pericoli, per un portiere e per l'altro.

SOLO PARMA - Doppia enorme occasione per il Parma al quarto d'ora: dapprima Ceravolo si invola in porta e viene steso da Donnarumma in uscita bassa, ma è bravissimo il portiere a colpire ben prima il pallone che l'avvesario, poi lo stesso attaccante lavora bene un possesso cedendo a Gazzola sulla destra, cross immediato e rovesciata volante di Kucka dal limite dell'area piccola. Palla che termina di pochissimo fuori dall'incrocio dei pali alla destra del portiere rossonero. Particolarissimo il modo di attaccare del Parma, che fa avanzare gli esterni e svuota l'area di rigore grazie al decentramento degli attaccanti, lasciando così spazio per l'inserimento dei centrocampisti, Kucka in primis.