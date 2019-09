Tanto rammarico in casa Genoa. Ma la strada è decisamente quella giusta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa-Atalanta 1-2 (64' Muriel, 90'(+1) Criscito, 90'(+5) Duvan Zapata)

Un ko pesante per il modo in cui è maturato, ma decisamente confortante a livello di gioco e interpretazione per il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli. Perché se da una parte è vero che il suo Grifone non è riuscito a dare continuità di risultati al successo contro la Fiorentina, è comunque da sottolineare la grande prestazione messa in campo dai suoi contro l'Atalanta. Nel primo tempo, ai punti, il Genoa avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più per gico espresso e impegno profuso, mentre nella ripresa ha sofferto maggiormente l'intensità della Dea pur riuscendo a riacciuffare il risultato dopo il vantaggio di Muriel. E solo la giocata singola di Duvan Zapata, al 95esimo, ha impedito ai rossoblù di portare a casa un punto buono per muovere la classifica.

Dispiacere e amarezza per il risultato quindi, ma sul piano del gioco e dell'abnegazione l'allenatore ex Empoli ha avuto le risposte che voleva. Da Schone, abile e scafato regista di una squadra nuova per larghi tratti. Dalla coppia offensiva Pinamonti-Kouame, bravi a dialogare nello stretto. Ma pure da un nuovo acquisto come Ankersen, bravo ad entrare bene in partita a 10 minuti dalla fine propiziando il rigore conquistato da Kouame e trasformato da Criscito.