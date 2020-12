Tanto studio, poco spettacolo ma un capolavoro di Ekdal decide i 45' di Hellas-Samp: è 0-1

Hellas-Sampdoria 0-1 al 45' (41' Ekdal)

Più teoria che pratica condita però da un fulmine che abbaglia l'Hellas Verona e mette avanti la Sampdoria dopo i 45' di gara: la firma è di Ekdal. Una gara dove Candreva, escluso per scelta tecnica, soffre e incita dal divano di casa. Quagliarella, la cui carta d'identità non mente, è costretto a non forzare e a riposare dall'inizio. L'attacco della Sampdoria è così rivoluzionato per la gara contro l'Hellas Verona, con La Gumina puntero e Verre, che in Veneto ha lasciato un bel ricordo, trequartista dall'inizio. Juric stravolge i suoi come sempre, stavolta sono Zaccagni e Salcedo dietro a Di Carmine a provare a scardinare la difesa blucerchiata. L'inizio della sfida è tanto studio e poca pratica. Lunghi minuti dove si guardano, s'osservano, ma non c'è una Regina di Scacchi nel via della partita.

Capolavoro Ekdal La prima emozione è da pochi sussulti ma tant'è. Il convento del Bentegodi nella prima mezz'ora passa tattica ma poco spettacolo. Angolo, testa di La Gumina, Silvestri devia sopra la traversa. La seconda è al 35', dall'altra parte del campo e del cuore. Penetrazione di Barak, rimpallo uno, rimpallo due, rimpallo tre, è davanti ad Audero ma quando carica il tiro il portiere dice grazie ed è già sul pallone. Poi, al 40', una rete straordinaria di Ekdal su errore di posizionamento da parte dell'Hellas Verona. Azione penetrante dei blucerchiati, rinvio sbilenco di Dawidowicz e lo svedese è libero dai trenta metri. Ha tutto il tempo per caricare il tiro, Barak è in ritardo in pressione e Silvestri è battuto con un destro forte all'angolino basso. Ed è 1-0 al 45'.